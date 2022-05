French Open Zverev erreicht zum fünften Mal in Serie Achtelfinale von Paris

Alexander Zverev steht zum fünften Mal in Serie im Achtelfinale von Roland Garros. Der Weltranglistendritte schlug in der dritten Runde der French Open den Amerikaner Brandon Nakashima klar mit 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5).

Zverev, der im vergangenen Jahr das Halbfinale von Paris erreichte, trifft nun auf den spanischen Qualifikanten Bernabé Zapata Miralles, der Nakashimas Landsmann John Isner besiegte.

Kerber verliert gegen Belarussin Sasnowitsch

Zverev kam zunächst langsam ins Match, konnte sich nach dem Tiebreak des ersten Satzes gegen seinen erst 20 Jahre alten Gegner dann aber klar absetzen. Der Hamburger wartet weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg, dem er 2020 bei der Finalniederlage in New York am nächsten kam.