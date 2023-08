Halep beteuerte stets ihre Unschuld, auch neue Vorwürfe aufgrund von Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Athletenpass wies sie zurück.

Die 31-jährige Rumänin, die 2017 erstmals die Nummer 1 der WTA-Rangliste war, gewann 2018 die French Open und 2019 Wimbledon. In New York schied sie 2022 – an Nummer 7 gesetzt – bereits in der ersten Runde gegen die Ukrainerin Daria Snigur aus.