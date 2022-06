Beim zweiten Halbfinale der French Open zwischen dem kroatischen Tennisprofi Marin Čilić aus Kroatien und Casper Ruud aus Norwegen ist es in Paris am Freitagabend zu einem Zwischenfall gekommen: Beim Stand von 3:6, 6:4, 4:1 und 15:15 aus Sicht von Ruud rannte eine Klimaaktivistin auf den Platz und kettete sich ans Netz. Die Frau trug ein T-Shirt mit der Aufschrift »We have 1028 days left« (Uns bleiben noch 1028 Tage).