Iga Swiatek gewinnt Masters in Rom Lehrstunde der Teenagerin

Als Tennisstar Karolina Pliskova erstmals in Rom im Finale stand, war Iga Swiatek gerade 16 Jahre alt. Drei Jahre später hat die Polin in 46 Finalminuten kein einziges Spiel an ihre erfahrene Gegnerin abgegeben.