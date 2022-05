Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Im Januar 2018 zählte der Franzose noch zu den 20 besten Spielern der Welt. Doch eine Meniskusverletzung zwang ihn zu einer monatelangen Auszeit. Erst im September kehrte er auf die Tour zurück, in der Weltrangliste fiel Tsonga zwischenzeitlich auf Rang 262 zurück. Eine kurze Leistungssteigerung, gekrönt von zwei Turniersiegen in seiner Heimat 2019, konnten über das nahende Ende nicht hinwegtäuschen.

Neben seinem breiten Grinsen brachte ihm vor allem sein Spielstil Sympathien ein. Harte Aufschläge und spektakuläre Netzangriffe, welche er nicht selten in bester Pete-Sampras-Manier mit einem sogenannten Slam Dunk abschloss. Trotz einer schwächelnden Rückhand entwickelte er sich in der Folge zum regelmäßigen Widersacher der »Big Four«. Ob Djokovic, Rafael Nadal , Roger Federer oder Andy Murray , dem Quartett fügte er im Laufe der Zeit bittere Niederlagen zu.

Spektakel auf dem Platz: Tsonga schließt einen Ballwechsel in Wimbledon per »Slam Dunk« ab

Im Wimbledon-Viertelfinale 2011 gelang es ihm als erstem Profi überhaupt, einen 0:2-Satzrückstand gegen Federer zu drehen. Mithilfe seiner harten Grundschläge brachte er den Schweizer auf seinem Lieblingsuntergrund zur Verzweiflung. Bei den Masters-Events in Paris (2008) und Toronto (2014) feierte er seine größten Turniersiege.

Tsonga ist in Frankreich ein Tennisheld. Wegen seiner Verdienste wurde ihm der nationale Verdienstorden verliehen. Doch in der Heimat ist sein Name auch mit einer großen Enttäuschung verbunden: Als Tsonga an der Seite seiner Landsmänner Richard Gasquet, Gael Monfils und Gilles Simon in die Weltspitze vorpreschte, schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe ein Franzose den nunmehr fast 40 Jahre währenden Grand-Slam-Fluch besiegt.

Seit Yannick Noahs Triumph bei den French Open 1983 hat kein Franzose mehr in Melbourne, Paris, London oder New York gewonnen – auch Tsonga nicht. Die Erfolge im Davis Cup 2017 und der Gewinn der Silbermedaille im Doppel bei den Olympischen Sommerspielen in London 2012 waren für viele Fans in der Heimat nur ein schwacher Trost.