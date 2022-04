Beim diesjährigen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sollen nach Aussagen von Verantwortlichen keine russischen Athleten und Athletinnen teilnehmen dürfen. Das berichtete der Branchendienst Sportico und berief sich dabei auf Aussagen von Vertretern des All England Lawn Tennis Club (AELTC), dem Ausrichter des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison. Dieser hatte bereits zu Beginn des Monats verkündet, dazu in Gesprächen mit der britischen Regierung zu stehen.



Die Entscheidung soll demnach offiziell Mitte Mai verkündet werden, im Vorfeld des vom 27. Juni bis 10. Juli stattfindenden Rasenplatz-Klassikers. Der Ausschluss würde Weltklassespieler wie die Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow betreffen, die auf Weltranglistenplatz zwei beziehungsweise acht geführt werden. Bei den Frauen wäre die russische Weltranglisten-15. Anastassija Pawljutschenkowa betroffen.