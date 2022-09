Am ersten Tag des Laver Cups hatten Ruud und Tsitsipas ihre Einzel gegen Sock und Diego Schwartzman gewonnen, Murray gegen Alex di Minaur verloren. Bei der von Federers Managementagentur organisierten Veranstaltung werden am ersten Tag pro Sieg ein Punkt vergeben, am zweiten zwei und am dritten Tag drei Punkte. Das Team, das zuerst 13 Punkte hat, gewinnt den nach der australischen Tennis-Legende Rod Laver benannten Cup.