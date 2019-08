Julia Görges vs. Kiki Bertens 8/31/19 4:57 PM Marco Fuchs Bertens hat in diesem Jahr schon zwei Turniere gewonnen. In Madrid und St. Petersburg holte sie den Titel. Julia Görges vs. Kiki Bertens 8/31/19 4:54 PM Marco Fuchs Bundestrainerin Barbara Rittner sagt, worauf es ankommen wird: Konstanz. Julia Görges vs. Kiki Bertens 8/31/19 4:52 PM Marco Fuchs Ihre Gegnerin, die an Nummer 7 gesetzte Niederländerin Kiki Bertens, hat sich in zwei ungefährdeten 2-Satz-Matches in diese dritte Runde gebracht. Eine Achtelfinalqualifikation wäre für sie ein Novum - weiter als Runde 3 kam sie bei den US Open noch nie. Bei den French Open 2016 erreichte sie sogar schon einmal das Halbfinale. Julia Görges vs. Kiki Bertens 8/31/19 4:49 PM Marco Fuchs Bereits in der 1. Runde stand Görges kurz vor dem Aus: Sie besiegte Natalja Wichljanzewa im Tie-Break des dritten Satzes. In der zweiten Runde kam sie zu einem souveränen 7:5, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo. Julia Görges vs. Kiki Bertens 8/31/19 4:46 PM Marco Fuchs Eine andere Deutsche hat den Einzug in die Runde der besten 16 verpasst: Andrea Petkovic unterlag der Belgierin Elise Mertens 3:6, 3:6. Julia Görges vs. Kiki Bertens 8/31/19 4:44 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum Drittrundenmatch zwischen Julia Görges und Kiki Bertens. Die Deutsche hat heute die Möglichkeit, zum zweiten Mal nach 2017 das Achtelfinale der US Open zu erreichen. Show more Tickaroo Liveblog Software