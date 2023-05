Niederlage gegen Medwedew in Rom Zverev ist nur noch Deutschlands Nummer zwei

Damit rangiert Zverev ab Montag einen Platz hinter Jan-Lennard Struff, der in der Vorwoche mit dem Finaleinzug in Madrid und einer knappen Niederlage gegen den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz auf Platz 26 geklettert war. Struff war in Rom nicht angetreten und spielt stattdessen in dieser Woche beim zweitklassigen Challenger-Turnier in Bordeaux. Dort kann er seinen Vorsprung von 27 Punkten auf Zverev sogar noch etwas ausbauen.