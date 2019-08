Im Alter von 21 Jahren ist Naomi Osaka bereits amtierende US Open- und Australien-Open-Siegerin. Doch ihren Spitzenplatz in der Weltrangliste verlor die Japanerin nach schlechten Leistungen bei den French Open und Wimbledon. Aufgrund der sportlichen Krise sprach Osaka nun von den "schlimmsten Monaten meines Lebens".

Auf Twitter veröffentlichte die Japanerin einen Text, in dem sie ihre Probleme in den vergangenen Monaten beschreibt. "Ich hatte etwa seit Australien keinen Spaß mehr daran, Tennis zu spielen", schrieb Osaka: "Ich finde mich endlich damit ab und lerne, wieder Spaß zu haben."

I’ll leave this here just in case you feel like reading a book lol. pic.twitter.com/UD512lBRP1 — NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) August 1, 2019

Seit den Australian Open hat Osaka kein Turnier mehr gewonnen. Bei den French Open schied sie in der dritten Runde gegen die Außenseiterin Katerina Siniakowa aus, in Wimbledon scheiterte sie in der ersten Runde an Julija Putintsewa. Nach der Niederlage von London war Osaka bei der Pressekonferenz den Tränen nahe. "Kann ich gehen", fragte sie damals: "Ich fühle mich, als würde ich gleich weinen." Dann verließ sie die Pressekonferenz.

Spätestens seit ihren beiden Grand-Slam-Titeln gilt Osaka in ihrer Heimat Japan als Superstar. Auf der 21-Jährigen lastete offenbar großer Druck, mit dem sie lernen musste umzugehen.

Osaka schaut optimistisch nach vorne

"Wann immer etwas schiefgeht, gebe ich mir zu hundert Prozent die Schuld", schrieb Osaka nun auf Twitter: "Ich tendiere dazu, dann zuzumachen, weil ich niemanden mit meinen Problemen und Gedanken belasten will."

Trotz der Krise schaut Osaka optimistisch in Richtung US Open, die am 26. August beginnen. "Ich habe viel über mich selbst gelernt und fühle mich, als wäre ich im letzten Jahr als Person sehr gewachsen", hieß es in dem Statement weiter: "Ich freue mich auf die Zukunft, auf und neben dem Platz." Offenbar hat sie einen Weg gefunden, mit dem Druck umzugehen.

Ab dem 3. August will Osaka beim WTA-Turnier in Toronto starten, um für die US Open zu alter Form zurückzufinden.