Ein Wutausbruch bei einem schlechten Tennis-Match zu bekommen, das kann schon mal passieren. Wenn ein Spieler jedoch drei Schläger in einem Spiel zertrümmert, muss wirklich etwas schiefgelaufen sein. Bei Alexander Bubliks Niederlage in der ersten Runde des ATP-250-Turniers Open Sud de France in Montpellier waren es vergangene Woche 14 Doppelfehler, die Sieg und Nerven kosteten.