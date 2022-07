Verwarnungen auf beiden Seiten

Beim 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) für Kyrgios ging es selten um Tennis, es gab Verwarnungen auf beiden Seiten. Der Australier forderte eine Disqualifikation seines Gegners, als dieser einen Ball auf die Zuschauerränge drosch.

»Das war wirklich schlecht von mir«, sagte Tsitsipas selbstkritisch. »Ich habe mich bei den Leuten entschuldigt. Ich weiß nicht, was durch meinen Kopf gegangen ist.« Kyrgios legte sich mit den Unparteiischen an, fragte Schiedsrichter Damien Dumusois »Bist du dumm?« und bezeichnete ihn als »Schande«. Schon zuvor im Turnier hatte er Linienrichter wüst beschimpft und in Richtung eines Zuschauers gespuckt.