Vorwürfe gegen Tennisstar Kyrgios räumt ein, seine Ex-Freundin gestoßen zu haben – und berichtet von Depressionen

Kyrgios, aktuell die Nummer 20 der Weltrangliste, erschien nach einer Operation am linken Knie an Krücken vor Gericht. Über sein Management ließ der 27-Jährige später erklären: »Ich respektiere die heutige Entscheidung und bin dem Gericht dankbar, dass es die Anklage ohne Verurteilung abgewiesen hat. Ich war in keiner guten Verfassung, als dies geschah, und ich habe in einer schwierigen Situation auf eine Weise reagiert, die ich zutiefst bedauere. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung war, und es tut mir aufrichtig leid, dass ich jemanden verletzt habe.«

Inzwischen habe er Hilfe in Anspruch genommen, erklärte Kyrgios weiter, »um mich besser zu fühlen und besser zu sein«. Auch seine jüngste Knieverletzung habe leichte bis mittelschwere depressive Symptome nach sich gezogen, sagte der Psychologe, seine mentale Gesundheit habe sich insgesamt aber deutlich verbessert.