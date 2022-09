Tennisspielerin Jule Niemeier ist bei den US Open in New York ins Achtelfinale eingezogen. Sie gewann in der Nacht zum Sonntag ihr Drittrundenmatch gegen die leicht favorisierte Chinesin Zheng Qinwen 6:4, 7:6 (7:5). Niemeier ist die einzig verbliebene deutsche Einzelspielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.