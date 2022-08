Tennisprofi Novak Djoković wird nicht an den US Open teilnehmen können. Kurz vor der Auslosung für das Grand-Slam-Turnier in New York City am Donnerstag fehlte der Name des Serben auf der Spielerliste, die auf der Webseite des Turniers veröffentlicht wurde. Im Vorjahr hatte der 35-Jährige im Finale gegen Daniil Medwedew verloren , bereits dreimal konnte er die US Open gewinnen. Eine offizielle Mitteilung der Veranstalter gab es bislang nicht.