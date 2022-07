Kyrgios katapultierte sich direkt danach in eine Art Selbstzerstörungmodus und machte sich vieles kaputt. Er schimpfte plötzlich in einer Tour in Richtung seiner Box. Die würde ihn nicht mehr richtig unterstützen. Das ging so weiter bis in den vierten Satz. Auch seine Selbstgespräche nahmen zu, eine Wasserflasche flog während eines Seitenwechsels. Das war jetzt wieder der Kyrgios aus früheren Zeiten. So richtig fand er danach nicht wieder in die Spur.