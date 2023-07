Ons Jabeur steht im Finale von Wimbledon Die Meisterin der Comebacks

Wenig Klasse, kaum Finesse: Während Sabalenka eine Emotionsspielerin ist und sich auch in diesem Match zumindest in den ersten anderthalb Sätzen durch ihre eigenen Motivationskünste in kritischen Phasen wieder in die Spur brachte, musste man auf Jabeurs Stärken lange warten. Erst tief im zweiten Satz kam die Meisterin der feinen Klinge besser ins Spiel. Die 28-Jährige verfügt eigentlich über einen wunderbaren »Touch«, wie man im Tennis sagt. Der technisch schwierige Stoppball ist einer ihrer Lieblingsschläge. Sie beherrscht ihn bis zur Perfektion. Gegen Sabalenka kam sie selten dazu, ihre spielerische Finesse zu demonstrieren. Jabeur, die noch im Viertelfinale ein mitreißendes Match gegen Elena Rybakina – Wimbledon-Siegerin von 2022 – bot, fand ihren Rhythmus so richtig erst im dritten Satz. Das Match war bis zum Ende unruhig. Dass Jabeur trotzdem den zweiten Satz gewann und zurück in das Spiel fand, lag auch an vielen einfachen Fehlern ihrer Gegnerin. Danach lief es für die Tunesierin viel besser.