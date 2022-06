Abschied nach Wimbledon Tennisprofi Kohlschreiber kündigt Karriereende an

Tennisroutinier Philipp Kohlschreiber beendet seine lange Profikarriere im Anschluss an das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Dies kündigte der 38-Jährige am Montag nach seinem Erstrunden-Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Gregoire Barrere (6:2, 6:2) an. »Es war eine großartige und wundervolle Karriere. Es wird mein letztes Turnier. Ich höre nach Wimbledon 2022 auf«, sagte der achtmalige ATP-Turniersieger.