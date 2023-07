Polen hat der russischen Tennisspielerin Vera Swonarewa die Einreise verweigert. Das polnische Innenministerium teilte am Samstag mit, dass die 38-Jährige am Vortag mit einem von Frankreich ausgestellten Visum und einem Flug aus Serbien in Warschau gelandet sei. Sie wollte dort am bevorstehenden WTA-Turnier teilnehmen.