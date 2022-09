2 / 18

Alles begann in Compton: April 1991, Serena Williams (rechts) mit ihrer Schwester Venus und ihrem Vater und Trainer Richard in dem Vorort von Los Angeles, der bis heute gezeichnet ist von Armut und Kriminalität. Über den großen Einfluss des Vaters auf die Karrieren seiner Töchter wurde 2021 der Film »King Richard« (mit Will Smith in der Hauptrolle) in die Kinos gebracht.