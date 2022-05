Nadals Fußverletzung gefährdet French-Open-Start »Manchmal sind die Schmerzen verrückt«

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Zum Schluss sah es so aus, als quälte sich Nadal nur noch über den Court. Der Spanier lief nicht mehr rund, bei eigenem Aufschlag hatte er mit dem Absprung Probleme. Erstmals seit 2008 verpasste der Sandplatzspezialist in Rom, wo er bereits zehnmal gewinnen konnte, das Viertelfinale. Grund dafür war nicht nur Shapovalovs starke Gegenwehr, sondern auch ein Leiden, das Nadal schon eine Weile plagt.

»Ich bin nicht verletzt, ich bin ein Spieler, der mit einer Verletzung lebt«, sagte Nadal, als er nur wenige Minuten nach seinem Aus in der Pressekonferenz saß. Schon seit Langem hat der Spanier mit Problemen am Fuß zu kämpfen, das sogenannte Müller-Weiss-Syndrom macht ihm zu schaffen. »Manchmal merke ich nichts, manchmal sind die Schmerzen verrückt«, sagte Nadal, »so wie heute«.

In Paris soll nun ab dem 22. Mai eigentlich Titel Nummer 22 folgen. In Roland Garros triumphierte Nadal bereits dreizehnmal. Doch ein Start beim zweiten Grand Slam des Jahres erscheint zumindest fraglich. »Ich kann dazu nichts sagen«, sagte Nadal. »Leider ist meine alltägliche Situation sehr kompliziert, und das ist für mich manchmal schwer zu akzeptieren.« Eine Prognose für den Heilungsverlauf wollte Nadal nicht abgeben. »Was in den nächsten Tagen sein wird? Ich weiß es nicht. Was in einer Woche? Ich kann es wirklich nicht sagen.«