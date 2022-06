Nach seinem 14. Triumph bei den French Open hat Rafael Nadal selbst einen Start beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nicht ganz ausgeschlossen. »Wenn mein Körper bereit für Wimbledon ist, werde ich in Wimbledon sein. Wenn nicht, dann nicht«, sagte der 36 Jahre alte Spanier am Sonntag in Paris nach seinem Finalsieg gegen den Norweger Casper Ruud. Alles hänge davon ab, ob eine geplante Behandlung an seinem verletzten Fuß in der kommenden Woche anschlage oder nicht. Wimbledon beginnt am 27. Juni.