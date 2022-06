Spaniens Tennisstar Rafael Nadal wird trotz seiner Fußprobleme wohl beim Rasenklassiker in Wimbledon dabei sein. »Ja, er spielt in Wimbledon«, sagte sein Onkel Toni Nadal am Samstag am Rande des ATP-Turniers in Stuttgart. Sein Neffe werde am Montag in seiner Heimat Mallorca am Rande der Mallorca Open mit dem Vorbereitungstraining auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen.