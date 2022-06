Der Spanier hatte sich in Paris vor jedem seiner sieben Spiele Spritzen gegen die Beschwerden geben lassen. Er verriet auch, dass er während des gesamten Turniers im Bois de Boulogne entzündungshemmende Mittel genommen habe. Das könne aber keine Dauerlösung sein, sagte er. Bei dem in gut drei Wochen beginnenden Turnier in Wimbledon will Nadal das Prozedere von Paris auf keinen Fall wiederholen. Seine Teilnahme am Rasenklassiker ist daher weiterhin fraglich.