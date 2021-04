Tennisturnier in Spanien Nadal wehrt Matchball ab und feiert zwölften Sieg in zwölftem Barcelona-Finale

Wenn er ins Endspiel kommt, siegt er: Rafael Nadal hat das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen. Dabei hatte Gegner Stefanos Tsitsipas den Spanier in einem historischen Finale am Rande einer Niederlage.