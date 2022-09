23 / 26

Applaus für den Schweizer: Ob Roger Federer noch mal für Showmatches zurückkommt, ist noch ungewiss. »Alles, was ich weiß, ist, dass ich gerne an Orten spielen würde, an denen ich noch nie zuvor gespielt habe, oder mich bei all den Menschen bedanken, die mich all die Jahre unterstützt haben«, sagte er.