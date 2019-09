US Open Federer erreicht im Eiltempo das Viertelfinale

Roger Federer hat bei den US Open in New York im Schnelldurchgang das Viertelfinale erreicht. Der 38 Jahre alte Schweizer deklassierte den Belgier David Goffin mit 6:2, 6:2, 6:0. Federer benötigte gerade einmal 79 Minuten für seinen Erfolg und steht beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison insgesamt zum 13. Mal im Viertelfinale.

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty hat dagegen den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die australische Nummer zwei der Tennis-Welt verlor überraschend gegen Wang Qiang aus China mit 2:6, 4:6. Die Chinesin nutzte nach 1:22 Stunden ihren vierten Matchball.

Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ihre Comeback-Qualitäten gezeigt und das Viertelfinale erreicht. Das an Nummer zwölf gesetzte Doppel bezwang im Achtelfinale der US Open Marcelo Arevalo (El Salvador) und Jonny O'Mara (Großbritannien) nach verlorenem Startsatz 3:6, 6:3, 6:4.

Nach dem überraschenden Titel in Paris war das deutsche Duo in Wimbledon schon an der Auftakthürde gescheitert. Für Krawietz und Mies ist es die erste gemeinsame Teilnahme am Major in New York, im Vorjahr war Krawietz an der Seite von Maximilian Marterer bereits in der ersten Runde ausgeschieden.