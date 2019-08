Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer hat nach anfänglichen Problemen bei den US Open die dritte Runde erreicht. Wie schon zuvor gegen den Inder Sumit Nagal verlor der an Position drei gesetzte Schweizer auch in seinem Zweitrunden-Match gegen Damir Dzumhur (Bosnien und Herzegowina) den Startsatz, gewann aber schließlich klar 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Federers Gegner um den Einzug ins Achtelfinale ist Daniel Evans (Großbritannien) oder Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 25), der in der ersten Runde Philipp Kohlschreiber bezwungen hatte.

Die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova hatte zuvor als erste Spielerin die dritte Runde erreicht. Die Tschechin setzte sich gegen Mariam Bolkwadse aus Georgien mit 6:1, 6:4 durch. Im überdachten Arthur Ashe Stadium benötigte die Titelkandidatin nur 66 Minuten für ihren Erfolg. Wegen Regens konnte in New York am Mittwoch zunächst nur in den beiden Stadien mit Dach gespielt werden. Auf den Außenplätzen gab es wegen des schlechten Wetters Verzögerungen.