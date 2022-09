Federer erreicht den Ball, schlägt die gestreckte Rückhand aber kurz und mit Slice, einen Meter hinter die Aufschlaglinie, was für Agassi natürlich ein gefundenes Fressen ist, und während Federer noch in die Mitte unterwegs ist, geht Agassi rein, nimmt den kurz gespielten Ball im Aufsteigen an, drischt ihn in dieselbe Ecke zurück und versucht, Federer auf dem falschen Fuß zu erwischen, was ihm auch gelingt – zur Mittellinie unterwegs, sieht Federer, wie der Ball in seinen Rücken gespielt wird, und er hat kaum Zeit, sich zu drehen, in einem Winkel von der Rückhandseite folgt Agassi dem Schlag ans Netz...und dann schafft Federer irgendwie eine Schubumkehr, springt unfassbar schnell drei oder vier Schritte zurück, schlägt eine Vorhand aus seiner Rückhandecke, während seine Körpermasse noch rückwärtsdrängt, und die Vorhand fegt mit Topspin die Linie entlang an Agassi vorbei, der am Netz noch einen Ausfallschritt macht, aber der Ball ist schon vorbei, fliegt die Seitenlinie lang und landet auf Agassis Seite genau in der Vorhandecke, ein Winner – und Federer tänzelt immer noch rückwärts, als der Ball aufschlägt.