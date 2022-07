Russlands beste Tennisspielerin Darja Kassatkina outet sich als homosexuell

Kassatkina ist die Nummer zwölf der Weltrangliste im Tennis, damit ist sie die derzeit bestplatzierte Russin. Die 25-Jährige hat in ihrer Karriere bislang vier Titel der Women's Tennis Association (WTA) gewonnen, bei den French Open erreichte sie Anfang Juni erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum war die Mitfavoritin an Nummer zwei gesetzt, scheiterte am Sonntag aber überraschend in Runde eins an der Tschechin Katerina Siniakova.