Schluss nach US Open Tennis-Rekordmann Isner kündigt Karriereende an

Regeländerung nach Marathon-Spiel

Dieses Match und Isners 26:24-Niederlage gegen Kevin Anderson im fünften Satz des Halbfinales von Wimbledon acht Jahre später waren ein wichtiger Anstoß für die spätere Umstellung des Sports auf die Standardisierung von Tiebreaks in den entscheidenden Sätzen bei allen Grand-Slam-Turnieren.

Isner wurde in North Carolina geboren und spielte Tennis an der University of Georgia, mit der er 2007 die NCAA-Team-Tennismeisterschaft gewann. Im selben Jahr wurde er Profi. Isner hat mehr als 22 Millionen Dollar an Preisgeldern gewonnen und war jahrelang der bestplatzierte Amerikaner.