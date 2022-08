Serena Williams wird offenbar in Kürze ihre außerordentliche Tenniskarriere beenden. Dies deutete die 40 Jahre alte 23-malige Grand-Slam-Siegerin bei Instagram an. »Es gibt Momente im Leben, in denen man sich entscheiden muss, in eine andere Richtung zu gehen«, schrieb die US-Amerikanerin neben ein Bild der Septemberausgabe der Zeitschrift »Vogue«, deren Cover sie ziert: »Meine Güte, habe ich Freude am Tennis. Aber jetzt hat der Countdown begonnen.«