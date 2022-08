Im Vorjahr hatte Raducanu als Qualifikantin überraschend die US Open gewonnen. Damit stellte sie einen Rekord auf für die wenigsten Grand-Slam-Teilnahmen vor einem Titelgewinn. Seitdem lief es nicht so gut für Raducanu, bei den Australian Open, French Open und in Wimbledon erreichte sie in diesem Jahr jeweils nur die zweite Runde. Aktuell führt der Weltverband WTA sie als Nummer 13 der Welt. In der Vorbereitung auf die Titelverteidigung wartet in der nächsten Runde nun die Belarussin Wiktoryja Asaranka, aktuell auf Platz 22 der Weltrangliste.