Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) ist wegen einer positiven Dopingprobe vorläufig gesperrt. Der 31-Jährigen wurde bei einem Test im Rahmen der US Open im August in New York die verbotene Substanz Roxadustat nachgewiesen. Das teilte die Internationale Tennis-Integritätsagentur (ITIA) am Freitag mit .