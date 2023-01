Wie schon im Achtelfinale der US Open im vergangenen September verlangte Niemeier der Polin auch in der Rod Laver Arena alles ab. Am Ende setzte sich die größere Erfahrung und auch Qualität der Favoritin durch. Niemeiers ersten Auftritt im Hauptfeld der Australian Open verfolgte auch Basketballikone Dirk Nowitzki, in der Jugend ein passabler Tennisspieler, auf der Tribüne mit.