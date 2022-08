Olympiasieger Alexander Zverev wird nach seiner schweren Knöchelverletzung nicht an den US Open in New York (29. August bis 11. September) teilnehmen. Das teilten die Veranstalter am Montagnachmittag mit. Zverev war im Halbfinale der French Open im Duell mit dem späteren Turniersieger Rafael Nadal am 3. Juni umgeknickt und musste nach dem Riss dreier Außenbänder operiert werden. Bis zuletzt hatte er mit einem Start in New York geliebäugelt, sein neues Ziel ist nun ein Comeback im Davis Cup Mitte September.