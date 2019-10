Alexander Zverev hat seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr klar verpasst. Der deutsche Tennisprofi verlor am Sonntag im Finale des Masters-Events von Shanghai gegen den Russen Daniil Medwedew 4:6, 1:6 und war dabei chancenlos. Mit einem Ass verwandelte Medwedew nach lediglich 73 Minuten seinen ersten Matchball.

Unerwartet kommt Zverevs Niederlage nicht: Zwar präsentierte sich der 22-Jährige zuletzt deutlich verbessert und konnte im Viertelfinale von Shanghai dank seines starken Aufschlagspiels überraschend 6:3, 6:7 (7:9), 6:3 gegen Altmeister Roger Federer gewinnen. Medwedew allerdings befindet sich bereits seit Anfang August in überragender Verfassung und erreichte bei den vergangenen sechs Turnieren jedes Mal das Finale, etwa bei den US Open. Schon vor dem Endspiel in Shanghai hatte Zverev seinen Kontrahenten als derzeit "besten Spieler der Welt" bezeichnet.

Trotz der Niederlage machte Zverev einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals Mitte November in London, für die sich die besten acht Spieler der Weltrangliste qualifizieren. Zverev steht dort derzeit auf dem sechsten Platz, Medwedew belegt Rang vier. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in London den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert.