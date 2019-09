Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev hat beim Laver Cup gegen John Isner 7:6 (7:2), 4:6, 1:10 verloren. Die Niederlage gegen den US-Amerikaner bedeutet den Ausgleich für das Team Welt. Weil bei dem Turnier jeden Tag ein Punkt mehr für einen Sieg vergeben wird, konnte die Weltauswahl bereits mit dem zweiten Sieg das 3:3 erzielen.

Am ersten Turniertag am Freitag hatte der Italiener Fabio Fognini gegen den US-Amerikaner Jack Sock verloren. Weil der Österreicher Dominic Thiem, der Grieche Stefanos Tsitsipas und Zverev im Doppel mit dem Schweizer Federer gewannen, ging das Team Europa mit einer 3:1-Führung in den zweiten Tag.

Federer und Rafael Nadal haben am Samstag noch die Möglichkeit, das Team Europa in Führung zu bringen. Am Ende des Tages bestreitet Nadal zudem ein Doppel mit dem Griechen Tsitsipas. Das Turnier endet am Sonntag.

Der Laver Cup ist ein Tennisturnier zwischen europäischen Spielern und Akteuren aus dem Rest der Welt. Dabei tritt Europa mit sechs Spielern an, die alle in der Top 11 der Weltrangliste platziert sind. Darunter Federer und US-Open-Sieger Rafael Nadal. Der beste Spieler der Weltauswahl ist Isner auf Rang 20.