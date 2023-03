Medwedews Fuß war auf dem Platz mit einem Tapeverband versorgt worden. Zwischen den Punkten humpelte er sichtbar. Das Adrenalin habe ihm geholfen, berichtete Medwedew bei der Pressekonferenz. »Jetzt kann ich nicht vernünftig laufen.«

Medwedew war genervt vom Platz

Bis zu der Unterbrechung war Zverev in der engen Partie in den entscheidenden Momenten der bessere Spieler, es war allgemein seine beste Leistung seit seinem Comeback nach seiner schweren Knöchelverletzung im vergangenen Sommer bei den French Open. Medwedew war zwischenzeitlich sichtlich entnervt. »Was für eine Schande, so einen Platz Hartplatz zu nennen«, rief er. Die Plätze in Indian Wells zählen zu den langsamsten Hartplätzen auf der ATP-Tour.