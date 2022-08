Tennis-Profi Andrea Petković hat am Rande der US Open am Sonntag ihr Karriereende angekündigt. »Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist – aber generell ist das hier mein letztes Turnier«, sagte die 34-Jährige in einem Gespräch mit der ARD-»Sportschau« . »Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss.«