»Wir sind nicht hier, um über Politik zu sprechen, denn ich habe gar keine Ahnung davon«, sagte Rublew. »Am Ende bin ich Russe, ich bin in Russland geboren, ich habe mein ganzes Leben in Russland verbracht. Ich möchte nur zeigen, dass wir gute Menschen sind.« Rublew hatte beim Turnier in Dubai, das er gewann, »No War Please« auf eine Kameralinse geschrieben .