Keinen Satz hatte Andy Murray seit seinem Comeback auf der ATP-Tour gewinnen können. Doch nun schaffte der zweimalige Tennis-Olympiasieger nach 266 Tagen seinen ersten Sieg in einem Einzel. Der monatelang verletzt ausgefallene Schotte bezwang in der ersten Runde im chinesischen Zhuhai den US-Amerikaner Tennys Sandgren 6:3, 6:7 (6:8), 6:1. Im Achtelfinale trifft er auf den an sieben gesetzten Australier Alex de Minaur.

Der frühere Weltranglistenerste Murray hatte nach einer Hüft-OP im Januar erst Anfang August in Cincinnati/Ohio sein Einzel-Comeback gegeben. Auf der ATP-Tour blieb der 32-Jährige seitdem in zwei Matches ohne Erfolg, einzig beim zweitklassigen Challenger auf Mallorca konnte Murray zwei Partien für sich entscheiden.

"Tennistechnisch kann ich mithalten"

Vor dem mit einer Million Dollar dotierten Hartplatzturnier hatte sich der derzeit Weltranglisten-413. bezüglich seiner Comeback-Aussichten sehr zurückhaltend geäußert. "Tennistechnisch kann ich mit meinem Können auf dem höchsten Niveau mithalten. Die Frage ist, ob ich körperlich wieder an der Weltspitze wettbewerbsfähig bin", sagte Murray.

"Ich glaube nicht, dass ich wieder zu meiner Bestleistung zurückkehren kann. Es wäre naiv und dumm, das zu glauben, sagte Murray. Für die Saison hat sich Murray erst einmal das Ziel gesetzt, viele Spiele zu absolvieren. Erst, wenn er keine Fortschritte mehr machen würde, wolle er sich weitere Gedanken um seine Zukunft machen.