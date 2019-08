Nach nur sieben Monaten Pause ist der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray auch im Einzel wieder auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Gegen den Franzosen Richard Gasquet verlor der Schotte aber 4:6, 4:6 und schied in der ersten Runde des Masters-Turniers in Cincinnati aus. Murray hatte eine Wildcard für das Hartplatz-Turnier erhalten und war erstmals seit den Australian Open im Januar dieses Jahres wieder im Einzel angetreten.

Der selbst lang verletzte Gasquet trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer vier gesetzten French-Open-Finalisten Dominic Thiem.

Für Murray dürfte das Match trotz der Niederlage ermutigend gewesen sein. Ansätze seines starken Spiels aus der Zeit vor seinen gesundheitlichen Problemen waren zu erkennen. Dass er noch Zeit braucht, um auf seinem alten Niveau zu spielen, war dem 32-Jährigen schon vor der Niederlage gegen Gasquet klar gewesen. "Vor sechs Monaten hätte ich sofort unterschrieben, wenn mir jemand angeboten hätte, heute in dieser Position zu sein", hatte er gesagt.

Murray hofft auf mehr Spiele

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger hatte mit langwierigen Hüftbeschwerden zu kämpfen und sogar vom Karriereende gesprochen. Nach einer Operation ist er aber offenbar wieder schmerzfrei. "Es wird nach meiner Hüft-OP immer besser, darauf werde ich in den kommenden Monaten aufbauen", sagte Murray.

Der Zeitpunkt seines Comebacks im Einzel kam durchaus überraschend. Nach einem Auftritt mit der US-Amerikanerin Serena Williams im Mixed-Wettbewerb von Wimbledon im Juli hatte Murray noch gesagt, dass er wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr im Einzel habe. Zuletzt war er nur im Doppel oder Mixed angetreten. Beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club holte er mit dem Spanier Feliciano Lopez den Titel.

Das Hartplatz-Turnier in Cincinnati gilt auch als Vorbereitung auf die US Open in New York. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 26. August. Dass Murray dort aber im Einzel an den Start geht, ist unwahrscheinlich.