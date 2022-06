Angelique Kerber steht in der dritten Runde von Wimbledon. Die Siegerin von 2018 bezwang die Polin Magda Linette mit 6:3, 6:3.

Anders als beim ersten Duell mit der 30-Jährigen, auf dem Weg zu ihrem bislang einzigen Saisontitel auf Sand in Straßburg, musste Kerber (34) diesmal nicht in den dritten Satz. Nach 85 Minuten verwandelte die Kielerin ihren ersten Matchball und ist dieses Jahr in Wimbledon weiter ohne Satzverlust.