»Es war für mich das erste Match auf Sand, was für mich nie einfach ist«, sagte Kerber zu ihrer Niederlage auf dem weniger geliebten Belag. »Es ist schade und natürlich bin ich auch enttäuscht. Am Ende versuche ich das Positive rauszunehmen: Ich bin nach Kasachstan gekommen für Deutschland, um fürs Land zu spielen. Ich habe alles gegeben auf dem Platz.«

Durch den 0:2-Rückstand muss die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds am Samstag beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch die Finals vom 8. bis 13. November zu erreichen. Ansonsten geht es in dem wichtigsten Teamwettbewerb im Damentennis am 11./12. November gegen den Abstieg. Zuletzt spielte das deutsche Team 2013 nicht in der Topgruppe des Wettbewerbs, der damals noch Fed Cup hieß.