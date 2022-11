Nach seinem Sieg schrieb Rublew »Peace, Peace, Peace, All we need« auf eine TV-Kameralinse und spielte damit wohl auf den Krieg in der Ukraine an. Wie alle russischen und belarussischen Tennisspieler treten Rublew und Medwedew treten aufgrund der Sportsanktionen wegen des russischen Angriffskrieges ohne russische Flagge oder Land neben ihrem Namen an. Bereits im Februar hatte Rublew einen ähnlichen Appell verbreitet, als er kurz nach dem Einmarsch Russlands ebenfalls auf die Linse einer Fernsehkamera schrieb: »No war please«.