Becker, der am 15. Dezember nach dem vorzeitigen Ende seiner Haft in England nach Deutschland zurückgekehrt war, soll täglich ab circa 8.45 Uhr an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach auf Sendung sein. Auch Bundestrainerin Barbara Rittner zählt als Expertin erneut zum Team.

Becker war während seiner Haftzeit von Mischa Zverev, dem Bruder von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, bei Eurosport vertreten worden. Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war Mitte Dezember – nach 231 Tagen in Gefängnis – freigekommen.