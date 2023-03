Tennis-Masters in Indian Wells Sieg in nur 70 Minuten – Alcaraz ist wieder Nummer eins der Welt

Mit nur 19 Jahren wurde er im vergangenen Jahr der jüngste Tennis-Spieler an Platz eins der Weltrangliste. Nun ist Carlos Alcaraz zurück an der Spitze – nach einem furiosen Finalerfolg in Indian Wells.