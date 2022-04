Mit einem letzten Kräftemessen mit Angelique Kerber und mit dem Klassiker »Sweet Caroline« hat sich Dänemarks Tennisstar Caroline Wozniacki von ihrer aktiven Profi-Laufbahn verabschiedet. In der Kopenhagener Royal Arena gewann die frühere Weltranglistenerste ihr Abschiedsmatch von der großen Tennisbühne am späten Dienstagabend mit 7:5 und 6:4 gegen ihre langjährige Wegbegleiterin aus Deutschland.

Mehr als zwei Jahre nach ihrem letzten offiziellen Spiel auf der WTA-Tour bei den Australian Open 2020 zeigte Wozniacki bei dem Schaukampf, dass sie nach wie vor Tennis auf Topniveau spielen kann. Vor rund 10.000 Zuschauern war sie ihrer zweieinhalb Jahre älteren Kontrahentin ebenbürtig, hielt manche Ballwechsel anders als in früheren Zeiten, aber mit Netzangriffen häufig kürzer. Selbst der Tweener – der Ball zwischen den Beinen mit dem Rücken zum Netz – klappte.

Wozniacki und Kerber eint unter anderem eine langjährige Freundschaft und das Erreichen der Spitze der Weltrangliste, an der die Dänin 71 Wochen lang stand. Während Kerber drei der vier Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte, steht bei Wozniacki nur ein solcher Titel zu Buche: 2018 hatte sie die Australian Open gewonnen. Damals feierte das Publikum die Spielerin in Melbourne mit dem Neil-Diamond-Klassiker »Sweet Caroline« – der durfte auch in der Royal Arena nicht fehlen, nachdem sie den ersten Satz gewonnen hatte.

Nachfolgerin steht schon bereit

Nun folgt endgültig das Leben nach dem großen Tenniszirkus – und damit mehr Zeit für die Familie. Im vergangenen Juni waren Wozniacki und ihr Mann, der frühere NBA-Profi David Lee, zum ersten Mal Eltern geworden. Die Tochter ist ein Grund, warum ein Comeback für Wozniacki derzeit kein Thema ist.