Zuvor hatte Deutschland 15 Doppelerfolge in Serie in dem Teamwettbewerb gefeiert. Der stark erspielte Punkt von Jan-Lennard Struff mit einem 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) gegen Shapovalov reichte letztlich nicht, Oscar Otte musste sich dem Weltranglistensechsten Felix Auger-Aliassime 6:7 (1:7), 4:6 geschlagen geben.

Struff und Otte überzeugen

Kohlmann hatte für den Mannschaftswettbewerb in Andalusiens Küstenstadt »Außergewöhnliches« angekündigt – und sollte zunächst nicht enttäuscht werden. Die in den letzten Tagen oft beschworene »sensationelle Teamdynamik« setzte zumindest bei Struff die erhofften Extra-Kräfte frei. Noch vor dem ersten Ballwechsel bildete er mit seinen Teamkollegen Arm in Arm einen Kreis. Die Zuversicht des deutschen Teams war trotz klarer Außenseiterrolle deutlich spürbar. Struff startete mit einer 5:3-Bilanz im direkten Vergleich gegen Denis Shapovalov in die Begegnung. Otte mit dem Gefühl, Felix Auger-Aliassime im Oktober am Rande einer Niederlage gehabt zu haben.